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20:05, 30 июня 2023Среда обитания

Тысячи паломников пострадали из-за жары

The Guardian: две тысячи паломников в Саудовской Аравии пострадали из-за жары

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Две тысячи паломников в Саудовской Аравии пострадали из-за жары. Температура в пустыне поднялась до 48 градусов Цельсия, передает The Guardian.

Более 1,8 миллиона мусульман совершали хадж, который в основном проходил под открытым небом. Среди паломников оказалось много пожилых людей. 29 июня было зафиксировано около 1,7 тысячи случаев перегрева, ранее сообщалось о 287 таких случаев.

Высокая температура спровоцировала у многих участников хаджа проблемы с сердцем, судороги и переутомление. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии призвало паломников держаться в тени и потреблять больше жидкости.

Ранее эксперты правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) назвали наиболее уязвимую к экстремальной жаре группу людей. Они пришли к выводу, что высокие температуры в европейских странах оказывают несоразмерное воздействие на граждан с ограниченными возможностями. Погода может повлиять как на физическое, так и на психическое состояние таких людей. Правозащитники призвали принять меры, чтобы обеспечить безопасность этой группы в жаркий период.

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    Александра Качан
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