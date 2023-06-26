Определена наиболее уязвимая к экстремальной жаре группа людей

HRW: люди с ограниченными возможностями наиболее уязвимы к экстремальной жаре в Европе

Люди с ограниченными возможностями оказались наиболее уязвимы к экстремальной жаре в Европе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

Специалисты пришли к выводу, что сильная жара в европейских странах оказывает несоразмерное воздействие на эту группу людей. Согласно заключению HRW, такая погода может повлиять на физическое и психическое состояние людей с ограниченным возможностями.

Правозащитники призвали принять меры, чтобы обеспечить благополучие этой группы людей в жаркий период. При подобной погоде они становятся наиболее восприимчивы к некоторым болезням. Они также больше страдают от того, что не могут выйти из дома или посетить общественные пространства.

Ранее британские ученые раскрыли связь между сенной лихорадкой (поллинозом) и глобальной проблемой изменения климата. Оказалось, что условия окружающей среды негативно воздействуют на тех, кто страдает сезонной аллергией.