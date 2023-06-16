Раскрыта связь между весенней аллергией и изменением климата

The Guardian: изменение климата может усугубить сенную лихорадку

Британские ученые раскрыли связь между сенной лихорадкой (поллинозом) и глобальной проблемой изменения климата. Условия окружающей среды негативно воздействуют на тех, кто страдает весенней аллергией. Об этом сообщает The Guardian.

Сенной лихорадкой называют сезонное аллергическое заболевание, которое сопровождается раздражением, зудом и воспалением слизистой глаз и носа. Ученые пришли к выводу, что изменение климата в числе причин ухудшает ситуацию, так как делает сезон пыльцы более продолжительным. Проблема связана с ростом числа жарких дней без осадков.

Специалисты также предсказали, что в будущем положение может усугубиться. «Растет научный консенсус в отношении того, что изменение климата повлияет на сезон пыльцы в Великобритании и приведет к его увеличению», — заявили в Метеорологической службе королевства.

В 2022 году британский профессор, исполнительный директор Агентства по охране здоровья Дженни Харрис предупредила жителей страны, что глобальная проблема изменения климата может стать угрозой для здоровья. Опасность для человечества представляет не только жара, но также наводнения и болезни, переносимые комарами.