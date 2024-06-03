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03:00, 3 июня 2024Забота о себе

Женщина с модельной внешностью пожаловалась на отсутствие секса с мужем

Фото: BĀBI / Unsplash

Женщина с модельной внешностью пожаловалась, что у нее уже четыре года не было секса с мужем. Она публиковала свой пост с рассказом об отсутствии близости с партнером на платформе Reddit и нашла поддержку в лице многочисленных пользователей сайта.

35-летняя женщина рассказала, что она и ее 40-летний муж живут как соседи — без секса. По ее словам, за последние четыре года мужчина ни разу не проявил к ней интереса и не инициировал близость. «Я очень ласковый человек! Люблю обниматься перед сном. Последний раз он делал это шесть лет назад, когда у нас еще случался секс раз в несколько месяцев. Я пыталась поговорить с ним на эту тему, пыталась стать интереснее в постели, потом покупала игрушки и делала другие глупости, но ничего не получалось!» — поделилась она подробностями семейной жизни.

По словам автора поста, в первые три года брака их с мужем сексуальная жизнь была превосходной, но затем все в одночасье изменилось.

Мне 35, но выгляжу моложе своего возраста (или мне нравится так думать). Мне даже говорили, что я похожа на Джессику Альбу! Не знаю, насколько это правда, но я точно не похожа на среднестатистическую домохозяйку. Я просила у мужа уделять мне внимание, и это так унизительно

живущая без любви женщина

Чтобы снять сексуальное напряжение, женщина начала пользоваться вибраторами, но их звук раздражал мужа. В результате им пришлось разъехаться по разным спальням.

Пользователи форума поддержали женщину, отметив, что мужу непременно стоит посетить врача, чтобы проверить здоровье и в первую очередь уровень тестостерона. Один из комментаторов предложил паре сходить на свидание, чтобы попробовать оживить свои отношения, а другая девушка призналась, что пережила подобную историю со своим партнером.

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Ранее эксперт по отношениям Колин Нолан дала совет женщинам, столкнувшимся с тотальным контролем со стороны партнера. Она призвала как можно быстрее расставаться с таким человеком.

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      Алиса Дмитриева
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