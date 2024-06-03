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02:11, 3 июня 2024Мир

В Румынии обсудят возможность поставки Украине ЗРК Patriot

Премьер Чолаку: в Румынии обсудят возможность поставки Украине ЗРК Patriot

Фото: Murad Sezer / Reuters

Румынские власти обсудят возможность поставки Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью телеканалу Euronews.

По словам политика, если система будет защищать украинскую территорию, это не значит, что она не будет охватывать и Румынию. Уточняется, что принимать решение о передаче ЗРК будет Высший совет национальной обороны. Премьер подчеркнул, что после консультации с экспертами члены совета примут лучшее решение.

Ранее Испания объявила о подготовке нового пакета военной помощи Украине. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид отправит Киеву 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Также стало известно, что Бельгия намерена передать Украине 30 истребителей F-16 в соответствии с соглашением.

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      Юлия Мискевич
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