Минобороны Испании объявило о подготовке нового пакета военной помощи Украине

Испания объявила о подготовке нового пакета военной помощи Украине, сообщается на сайте министерства обороны страны.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид отправит Киеву 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Кроме того, в новый пакет помощи войдут партия танков Leopard 2A4, которая должна прибыть на Украину в конце июня, ракеты для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) MIM-104 Patriot, интегрированные системы наружного наблюдения (SIVE), а также дистанционные боевые модули.

Ранее сообщалось, что Испания отправит Вооруженным силам Украины (ВСУ) 19 танков Leopard 2 A4.