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02:10, 21 мая 2024Мир

Испания объявила о подготовке нового пакета военной помощи Украине

Минобороны Испании объявило о подготовке нового пакета военной помощи Украине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Испания объявила о подготовке нового пакета военной помощи Украине, сообщается на сайте министерства обороны страны.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид отправит Киеву 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Кроме того, в новый пакет помощи войдут партия танков Leopard 2A4, которая должна прибыть на Украину в конце июня, ракеты для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) MIM-104 Patriot, интегрированные системы наружного наблюдения (SIVE), а также дистанционные боевые модули.

Ранее сообщалось, что Испания отправит Вооруженным силам Украины (ВСУ) 19 танков Leopard 2 A4.

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      Марина Совина
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