Испания отправит Украине дополнительные танки Leopard 2

Pais: Испания отправит Украине 19 танков Leopard 2 A4 и боеприпасы

Испания отправит Вооруженным силам Украины 19 танков Leopard 2 A4. Об этом пишет газета El Pais.

По данным издания, в рамках нового пакета военной помощи Мадрид передаст «крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, ручные и крупнокалиберные пулеметы», а также «первые десять боевых танков из партии 19 танков Leopard 2 A4, находящихся в ремонте».

Источники El Pais также указывают, что возможна отправка боевых машин пехоты, тяжелой гаубичной артиллерии и противотанковых средств. Соответствующий пакет помощи будет сформирован до 30 июня, отметили они.

Ранее стало известно, что США передали Украине третий транш в рамках одобренной ранее военной помощи.