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17:23, 13 мая 2024Мир

Испания отправит Украине дополнительные танки Leopard 2

Pais: Испания отправит Украине 19 танков Leopard 2 A4 и боеприпасы

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Испания отправит Вооруженным силам Украины 19 танков Leopard 2 A4. Об этом пишет газета El Pais.

По данным издания, в рамках нового пакета военной помощи Мадрид передаст «крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, ручные и крупнокалиберные пулеметы», а также «первые десять боевых танков из партии 19 танков Leopard 2 A4, находящихся в ремонте».

Источники El Pais также указывают, что возможна отправка боевых машин пехоты, тяжелой гаубичной артиллерии и противотанковых средств. Соответствующий пакет помощи будет сформирован до 30 июня, отметили они.

Ранее стало известно, что США передали Украине третий транш в рамках одобренной ранее военной помощи.

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      Глеб Бажуткин
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