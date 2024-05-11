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13:47, 11 мая 2024Мир

США передали Украине «срочно необходимую» помощь из-за продвижения России

NYP: США передали Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов
СюжетМинобороны:

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

США передали Украине третий транш в рамках одобренной ранее военной помощи из-за продвижения Российской армии. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

Издание напоминает, что Конгресс США одобрил выделение Киеву пакета помощи в размере 61 миллиарда долларов. Третий транш был переведен в пятницу, 10 мая. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, помощь Киеву является «значительной» и «срочно необходимой».

«Пакет военной помощи в размере 400 миллионов долларов, выделенный Пентагоном в пятницу, обеспечит Украину ракетами класса "земля — воздух", артиллерийскими снарядами и другим столь необходимым оружием и оборудованием для сдерживания российского наступления», — говорится в публикации.

11 мая Минобороны России заявило, что российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. Наступление России на Харьков ранее подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

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