Зеленский подтвердил наступление российских войск на Харьков

Зеленский подтвердил наступление ВС России в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление Вооруженных сил (ВС) России на севере Харьковской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram.

Во время брифинга с президентом Словакии Зузаной Чапутовой украинский лидер заявил, что Киев ждал этого. При этом он отметил, что пока неизвестно, какие резервы российские войска готовы бросить в бой.

Ранее российские военкоры рассказали об активном наступлении на Харьков. По их данным, Российская армия наносила удары по населенным пунктам Гоптовка, Красное, Пыльная, Стрелечья, Волчанск и Борисовка.

Министерство обороны Украины доложило, что на волчанское направление в Харьковской области были переброшены резервные подразделения Вооруженных сил республики (ВСУ).

Также украинские власти сообщили о начале эвакуации Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов. Отмечалось, что из города вывезли всех детей, а основная масса населения уезжает на личном транспорте.