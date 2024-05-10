Военкоры рассказали об активном наступлении на Харьков

Военкоры сообщили об интенсивных боях на харьковском направлении

Сразу несколько Telegram-каналов сообщили о массированной атаке по территории Харьковской области, начавшейся около 11:00 по московскому времени 10 мая. По данным военкоров, Российская армия наносит удары по населенным пунктам Гоптовка, Красное, Пыльная, Стрелечья, Волчанск и Борисовка. Так, военкор Юрий Котенок написал об интенсивных боях на данном направлении.

«На Харьковском направлении громко. Есть движение. Всю ночь шли тяжелые удары по объектам ВСУ и позициям укровермахта на приграничных территориях. Били ощутимо сильнее, чем обычно», — сообщил Котенок.

Также военкор указал на тревогу в украинских пабликах. По его словам, «разгоняется» тема эвакуации из ряда населенных пунктов. «Предварительно, поселок Стрелечья освобожден Русской армией», — отметил он.

Telegram-канал WarGonzo также пишет об увеличении артиллерийской активности Вооруженных сил России на харьковском направлении. По мнению авторов канала, «ее вполне можно принять за артподготовку для дальнейших более активных штурмовых действий». «Возможно, это начало перехода из активной обороны к дальнейшему продвижению», — отмечают они.

Военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на своих подписчиков из Белгорода рассказал, что в сторону Харьковщины всю ночь «летели подарунки всех возможных калибров». «Саша, доброе утро! А ночью как летело, сколько подарунков! Приехал домой с работы, а наши всю ночь, самолеты, ракеты. Хоть и устал, но наблюдал», — цитирует он одного из них в своем Telegram-канале.

В то же время глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что российские военные усилили обстрелы на севере региона, указав, что «не потерян ни один метр». При этом он призвал жителей обеспечить безопасность себе и своим близким.

Ранее Синегубов сообщал, что в Основянском районе Харькова после удара беспилотников загорелось двухэтажное здание. Тогда, по его словам, пострадали три человека.