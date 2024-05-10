Украинские власти начали эвакуацию Волчанска в Харьковской области

Украинские власти сообщили о начале эвакуации Волчанска в Харьковской области

Украинские власти сообщили о начале эвакуации Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов. Об этом сообщил глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили, передает РБК.

Отмечается, что из города вывезли всех детей, а основная масса населения уезжает на личном транспорте.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей пограничных пунктов спрятаться в укрытия и подчеркнул, что все органы власти работают, находятся на своих местах и выполняют свои обязанности.

Накануне появилась информация о массированной атаке по территории Харьковской области, начавшейся около 11:00 по московскому времени 10 мая. По данным военкоров, Российская армия наносит удары по населенным пунктам Гоптовка, Красное, Пыльная, Стрелечья, Волчанск и Борисовка.