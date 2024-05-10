Украина перебросила резервы на волчанское направление

Минобороны Украины сообщило о переброске резервов на волчанское направление

Резервные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросили на волчанское направление в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны республики в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Для усиления обороны в Харьковской области на волчанском направлении направлены резервные подразделения», — говорится в сообщении ведомства.

Количество и состав резервных подразделений в министерстве не раскрыли.

Ранее сообщалось о массированной атаке по территории Харьковской области 10 мая. Вооруженные силы России наносили удары по населенным пунктам Гоптовка, Красное, Пыльная, Стрелечья, Волчанск и Борисовка.