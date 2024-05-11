Российские военные взяли под контроль населенные пункты в Харьковской области

Минобороны заявило об освобождении пяти населенных пунктов в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, Российская армия заняла Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья. Судя по данным в открытых источниках, это небольшие села, где население варьируется от 200 до 500 человек. В Стрелеьчьях живут более тысячи человек.

Наступление России на Харьков подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он не сумел ответить на вопрос, какие резервы российские войска готовы бросить в бой.

В США подтвердили, что Россия начала наступление на Харьков. Вашингтон признал, что помогал Киеву подготовиться к этому. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

