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10:53, 28 мая 2024Бывший СССР

Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16

Reuters: Бельгия намерена передать Украине 30 истребителей F-16

Фото: Bart Biesemans / Reuters

Бельгия намерена передать Украине 30 истребителей F-16 в соответствии с соглашением, подписанным во время встречи в Брюсселе между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, передает Reuters.

Поставка истребителей, как сообщает агентство, входит в рамки подписанного соглашения о безопасности, включающий в себя, помимо этого, 977 миллионов евро военной помощи Украине в этом году.

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      Валентин Карант
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