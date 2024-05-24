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15:49, 24 мая 2024Бывший СССР

Полковник ВСУ попросил F-16 для обороны Харькова

Экс-полковник ВСУ Черник: для защиты Харькова нужны не только Patriot, но и F-16

Фото: Reuters

Для обороны Харькова Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужны не только ЗРК Patriot, но и истребители F-16. Об этом заявил полковник запаса ВСУ Петр Черник, сообщает УНИАН.

Черник прокомментировал обсуждения передачи Украине Patriot для обороны крупных городов, в том числе Харькова. По его мнению, помимо ЗРК Киеву также нужно большое количество артиллерии и авиации. Офицер добавил, что использование ракетных комплексов не влияет на ситуацию на фронте напрямую.

«И самое главное — сбивать [истребители-бомбардировщики] Су-34, которые донимают нас КАБами (корректируемыми авиационными боеприпасами — прим. «Ленты.ру»), и надеюсь, F-16 справятся с этой задачей», — заявил экс-полковник ВСУ. Он также отметил, что Patriot стали удобной целью для российских военных.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на слова солидарности союзников и попросил у них комплексы Patriot. Он добавил, что решения Германии предоставить одну из семи требуемых систем Киеву недостаточно.

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      Юрий Леонов
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