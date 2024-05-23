Кулеба пожаловался на слова солидарности союзников Украины

Глава МИД Украины Кулеба пожаловался на союзников и попросил Patriot

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на слова солидарности союзников и попросил у них комплексы Patriot. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Комментируя обстрел Харькова, Кулеба заявил, что сегодняшние события должны стать напоминанием всем партнерам о необходимости поставить Украине комплексы Patriot.

Он поприветствовал решение Германии предоставить одну из семи систем Киеву, однако получение остальных шести является критическим для выживания Украины. «К сожалению, одни лишь слова солидарности не перехватывают российские ракеты», — добавил Кулеба.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин предоставит Киеву одну систему Patriot. Еще шесть установок должны позже предоставить другие члены НАТО.