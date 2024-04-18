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19:22, 18 апреля 2024Мир

В НАТО анонсировали дополнительные поставки Patriot Киеву

Шольц: партнеры по НАТО предоставят Украине еще шесть систем Patriot

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что партнеры по НАТО предоставят Украине еще шесть систем противовоздушной (ПВО) обороны Patriot. Об этом он рассказал в эфире телеканала Phoenix.

По словам немецкого канцлера, у стран-членов Североатлантического альянса есть возможность предоставить дополнительные ПВО Киеву.

«Мы слышали, что их [систем ПВО] должно стать семь. Одна из них наша, надеемся, что найдутся шесть дополнительно», — отметил Шольц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал предоставить Киеву четверть всех запасов зенитно-ракетных комплексов Patriot в мире.

13 апреля немецкий телеканал NTV со ссылкой на Минобороны ФРГ сообщил, что Германия планирует поставить Украине еще одну систему Patriot.

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      Лина Пивоварова
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