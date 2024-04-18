В НАТО анонсировали дополнительные поставки Patriot Киеву

Шольц: партнеры по НАТО предоставят Украине еще шесть систем Patriot

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что партнеры по НАТО предоставят Украине еще шесть систем противовоздушной (ПВО) обороны Patriot. Об этом он рассказал в эфире телеканала Phoenix.

По словам немецкого канцлера, у стран-членов Североатлантического альянса есть возможность предоставить дополнительные ПВО Киеву.

«Мы слышали, что их [систем ПВО] должно стать семь. Одна из них наша, надеемся, что найдутся шесть дополнительно», — отметил Шольц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал предоставить Киеву четверть всех запасов зенитно-ракетных комплексов Patriot в мире.

13 апреля немецкий телеканал NTV со ссылкой на Минобороны ФРГ сообщил, что Германия планирует поставить Украине еще одну систему Patriot.