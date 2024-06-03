Польша заблокировала на границе идущие в Россию грузы

Глава GIM Unimpresa Торрембини: Польша заблокировала грузы, идущие в Россию

Таможенники Польши и Литвы блокируют на границе товары, идущие в Россию, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. Об этом пишет РИА Новости.

«Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны», — подчеркнул он. Торрембини назвал происходящее произволом.

Глава ассоциации уточнил, что свои грузы они легко пропускают через границы. «При этом антироссийская риторика и Варшавы, и Вильнюса самая громкая», — напомнил он.

Ранее сообщалось, что за последние два года (с первого квартала 2022-го по январь-март 2024-го) доля России в структуре импорта Евросоюза (ЕС) упал примерно в 5,9 раза — с 9,4 до 1,6 процента.

