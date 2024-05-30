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07:28, 30 мая 2024Экономика

Поставки товаров из России в Европу рухнули

«Ъ»: доля России в структуре импорта Евросоюза упала почти в 6 раз за 2 года

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

За последние два года (с первого квартала 2022-го по январь-март 2024-го) доля России в структуре импорта Евросоюза (ЕС) упал примерно в 5,9 раза — с 9,4 до 1,6 процента. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Евростата.

За этот период времени доля России в структуре европейского экспорта сократилась примерно в 2,3 раза. Если в январе-марте 2022-го показатель находился на уровне в 3,2 процента, то несколько лет спустя оказался на отметке в 1,4 процента.

За первые три месяца 2024 года суммарные объемы европейского экспорта в Россию составили 8,8 миллиарда евро в денежном выражении, а импорта — 9,7 миллиарда. Таким образом, дефицит торгового баланса достиг почти 1 миллиарда (0,9 миллиарда). За последние два года экспорт товаров из ЕС в РФ сократился на 55 процентов в денежном выражении, а импорт — на 85 процентов.

Ранее в Федеральной таможенной службе (ФТС) сообщили о падении объемов российского экспорта в Европу более чем вдвое. Так, по итогам первых двух месяцев 2024-го показатель сократился до 9 миллиардов долларов в денежном выражении, хотя годом ранее составлял 8,3 миллиарда.

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