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08:52, 24 апреля 2024Экономика

Поставки из России в Европу упали в два раза

ФТС сообщила о падении экспорта в Европу в январе-феврале в два раза

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Российский экспорт в Европу в январе-феврале текущего года сократился в два раза по сравнению с тем же периодом 2023-го — с 18,3 миллиарда долларов до 9 миллиардов. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) пишут «Ведомости».

Общие поставки из России также упали, но меньше — на 5,4 миллиарда долларов, до 58,5 миллиарда. Таким образом, в первые два месяца сохранялась тенденция всего прошлого года.

Всего в 2023 году российский экспорт в Европу составил 84,9 миллиарда долларов, что в три раза меньше, чем в 2022 году. Доля региона упала с 51 процента до 20 процентов, а если учитывать только страны Евросоюза, то с 33 процентов до 12-ти.

Статистика Центробанка свидетельствует, что в марте общий экспорт из России начал восстанавливаться. Показатель приблизился к 40 миллиардам долларов, что на треть выше результата первых двух месяцев года. При этом Минэкономразвития в представленном накануне обновленном прогнозе в целом сократило ожидания по поставкам за рубеж — с 471 миллиарда долларов до 428,7 миллиарда. Пересмотрены в сторону понижения и прогнозы на следующие два года.

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Экономист Bloomberg Economics Александр Исаков отмечает, что, если ориентироваться на европейскую статистику, то российский экспорт в Европу сохраняется только в виде газа и некоторых сырьевых ресурсов. В свою очередь эксперт по энергетике Кирилл Родионов объяснил, что падение связано с низкими ценами, в том числе на трубопроводный газ.

В первым квартале средняя цена газа на крупнейшем в Европе хабе TTF была в два раза ниже, чем годом ранее, а контракты «Газпрома», пусть и с временным лагом, привязаны к общим ценам в регионе. Такое снижение не смог перекрыть даже существенный рост поставок компании.

В будущем сокращение экспорта, скорее всего, продолжится. Говорить об этом позволяют угрозы европейских чиновников ввести ограничения на поставку из России сжиженного природного газа (СПГ), который занимает существенную долю в общем экспорте российского СПГ.

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      Платон Щукин
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