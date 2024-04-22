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09:53, 22 апреля 2024Экономика

В Европе захотели запретить поставки газа из России

МИД Швеции: в 14-й пакет санкций планируют включить запрет на поставки СПГ из РФ

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

В Европе захотели включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на поставки российского газа. О соответствующих планах Евросоюза заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём, его слова приводит РИА Новости.

Речь идет об импорте сжиженного природного газа (СПГ) из России в ЕС. По прибытии на встречу министров иностранных дел и руководителей оборонных ведомств союза в Люксембурге Билльстрём назвал принятие следующего, 14-го пакета антироссийских ограничений «одним из самых важных шагов».

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13-й пакет санкций против России был принят 23 февраля, ограничительные меры были введены в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц. Сразу после этого Еврокомиссия (ЕК) приступила к разработке нового пакета санкций.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после переговоров с премьер-министров Польши Дональдом Туском заявила, что Еврокомиссия в скором времени выступит с предложением по ограничению поставок сельхозпродукции из России. При этом она не уточнила, о каких видах и объемах импорта таких товаров может идти речь.

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