В Европе захотели запретить поставки газа из России

МИД Швеции: в 14-й пакет санкций планируют включить запрет на поставки СПГ из РФ

В Европе захотели включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на поставки российского газа. О соответствующих планах Евросоюза заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём, его слова приводит РИА Новости.

Речь идет об импорте сжиженного природного газа (СПГ) из России в ЕС. По прибытии на встречу министров иностранных дел и руководителей оборонных ведомств союза в Люксембурге Билльстрём назвал принятие следующего, 14-го пакета антироссийских ограничений «одним из самых важных шагов».

13-й пакет санкций против России был принят 23 февраля, ограничительные меры были введены в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц. Сразу после этого Еврокомиссия (ЕК) приступила к разработке нового пакета санкций.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после переговоров с премьер-министров Польши Дональдом Туском заявила, что Еврокомиссия в скором времени выступит с предложением по ограничению поставок сельхозпродукции из России. При этом она не уточнила, о каких видах и объемах импорта таких товаров может идти речь.

