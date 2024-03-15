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18:26, 15 марта 2024Экономика

Еврокомиссия задумалась об ограничении поставок сельхозпродукции из России

Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала ограничение поставок сельхозпродукции из РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Octav Ganea / Reuters

В ближайшее время Еврокомиссия выступит с предложением по ограничению поставок сельхозпродукции из России. Об этом после переговоров с премьер-министров Польши Дональдом Туском заявил глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

Дополнительных деталей, о каком виде сельхозпродукции, сроках и объемах идет речь, не приводится. Последний пакет санкций Евросоюза был введен 23 февраля, на вторую годовщину начала боевых действий на Украине.

Также сегодня, 15 марта, высокопоставленный источник в Брюсселе рассказал, что руководство Евросоюза начало подготовку 14-го пакета санкций против России. Одной из его целей станет усиление борьбы с обходом ранее введенных ограничений.

Ранее на этой неделе ЕС отменил санкции в отношении трех физлиц, в том числе основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Причиной такого решения послужило изменение поведения бизнесмена, покинувшего Россию.

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      Платон Щукин
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