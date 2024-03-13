Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:53, 13 марта 2024Экономика

Евросоюз отменил санкции в отношении основателя «Яндекса»

Евросоюз снял санкции с покинувшего Россию основателя «Яндекса» Аркадия Воложа
Аркадий Волож

Аркадий Волож. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Одним из трех физических лиц, в отношении которых Евросоюз не стал продлевать санкции, связанные с боевыми действиями на Украине, стал российский бизнесмен, основатель «Яндекса» Аркадий Волож. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Вместе с ним ограничительные меры сняли с вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и главы отделения клуба «Ночные волки» в Европе, гражданина Словакии Йозефа Гамбалека.

О том, что такое решение будет принято, дипломатические источники в Евросоюзе сообщали в конце февраля. При этом санкции в отношении Мндоянца и Гамбалека они называли «неоправданными с юридической точки зрения», а что касается Воложа, уехавшего из России еще в 2014 году и заявившего о намерении покинуть «Яндекс» в декабре 2022 года, то причиной исключения из списков стало изменение его поведения.

Основатель технологического гиганта добивался снятия санкций с августа прошлого года. Тогда он впервые сделал публичное заявление в отношении военного конфликта на Украине, а также удалил со своего сайта всю информацию о связях с Россией. В декабре его адвокат подтвердил, что Волож хочет оспорить решение в Европейском суде общей юрисдикции.

Что касается «Яндекса», то неделю назад источники «Ведомостей» сообщили об одобрении правительством продажи компании за 457,3 миллиарда рублей. Новой головной структурой вместо нидерландской Yandex N.V. станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», которую будет контролировать нынешний менеджмент.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский беспилотник атаковал нефтезавод под Рязанью. После удара начался мощный пожар, есть пострадавшие

      Россиянин попытался изготовить наркотики на 110 миллионов рублей и попал под суд

      ВСУ вновь атаковали Теткино в Курской области

      Раскрыты причины участившегося падения лифтов в России

      Желавший играть за Россию футболист получил вызов в сборную Германии

      Евросоюз отменил санкции в отношении основателя «Яндекса»

      Появились подробности попытки прорыва диверсантов на территорию России

      В Минобороны Украины назвали цели мобилизации

      Российский военный больше года скрывался от службы и получил восемь лет колонии

      Минобороны сообщило о перехвате 58 дронов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше