Евросоюз отменил санкции в отношении основателя «Яндекса»

Евросоюз снял санкции с покинувшего Россию основателя «Яндекса» Аркадия Воложа

Одним из трех физических лиц, в отношении которых Евросоюз не стал продлевать санкции, связанные с боевыми действиями на Украине, стал российский бизнесмен, основатель «Яндекса» Аркадий Волож. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Вместе с ним ограничительные меры сняли с вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и главы отделения клуба «Ночные волки» в Европе, гражданина Словакии Йозефа Гамбалека.

О том, что такое решение будет принято, дипломатические источники в Евросоюзе сообщали в конце февраля. При этом санкции в отношении Мндоянца и Гамбалека они называли «неоправданными с юридической точки зрения», а что касается Воложа, уехавшего из России еще в 2014 году и заявившего о намерении покинуть «Яндекс» в декабре 2022 года, то причиной исключения из списков стало изменение его поведения.

Основатель технологического гиганта добивался снятия санкций с августа прошлого года. Тогда он впервые сделал публичное заявление в отношении военного конфликта на Украине, а также удалил со своего сайта всю информацию о связях с Россией. В декабре его адвокат подтвердил, что Волож хочет оспорить решение в Европейском суде общей юрисдикции.

Что касается «Яндекса», то неделю назад источники «Ведомостей» сообщили об одобрении правительством продажи компании за 457,3 миллиарда рублей. Новой головной структурой вместо нидерландской Yandex N.V. станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», которую будет контролировать нынешний менеджмент.