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04:12, 14 декабря 2023Экономика

Стало известно о попытке сооснователя «Яндекса» добиться снятия санкций

Bloomberg: сооснователь «Яндекса» Волож пытается добиться снятия санкций в суде
Аркадий Волож

Аркадий Волож. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Один из основателей и бывший гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож пытается добиться снятия персональных санкций в Европейском суде общей юрисдикции. Об этом стало известно агентству Bloomberg от адвокатов Воложа.

По словам одного из его адвокатов, сейчас Волож не является крупным акционером «Яндекса», поскольку не имеет права собственности и какого-либо контроля над компанией, а также ранее передал свою долю в размере 8,6 процента независимому доверительному управляющему.

Однако в европейском суде эти аргументы отвергли, поскольку Волож якобы был и остается ведущим бизнесменом, участвующим в российской экономике.

В конце 2022 года сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что покидает компанию. Он сообщил сотрудникам, что уже давно не управляет техногигантом, и ему пришлось покинуть все должности. Однако Волож пообещал помогать советами четырем международным стартапам, которые развиваются вне холдинга.

Волож живет в Израиле с 2014 года, но публичное заявление в отношении военного конфликта на Украине он сделал лишь 10 августа 2023 года. Перед этим Волож удалил всю информацию о своих связях с Россией на своем сайте — теперь он характеризует себя как «родившегося в Казахстане израильского технологического предпринимателя». Как писал РБК, Волож заявил, что выступает «категорически против» спецоперации на Украине, где живут его «друзья и родственники».

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      Марина Совина
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