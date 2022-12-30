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12:46, 30 декабря 2022Экономика

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож сообщил об уходе из компании

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил о решении покинуть компанию

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож решил покинуть компанию, сообщили РБК в ее пресс-службе. О своем решении топ-менеджер сообщил в письме сотрудникам.

«Как вы знаете, я уже давно не управляю российским "Яндексом", а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. (...) Мне по-прежнему интересно помогать советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне холдинга "Яндекса"», — написал Волож.

Волож добавил, что сейчас совет директоров и менеджмент заняты разработкой плана реструктуризации компании — такое решение он назвал «вполне разумным и необходимым». В своем обращении сооснователь «Яндекса» поблагодарил всех сотрудников, силами которых удалось создать «лучшую технологическую компанию страны». Он подчеркнул, что в течение последних 30 лет компания всегда стремилась вести себя открыто и честно.

Ранее в декабре на работу в «Яндекс» перешел бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он занял должность советника по корпоративному развитию, на которой будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга — по заявлению Кудрина, она должна «обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные».

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Софья Ермакова
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