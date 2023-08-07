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17:03, 7 августа 2023Интернет и СМИ

С сайта сооснователя «Яндекса» пропали упоминания о России

Сооснователь «Яндекса» Волож назвал себя израильским предпринимателем

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В биографии сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа появилась информация, гласящая, что он «израильский предприниматель, родившийся в Казахстане». О том, что из этого описания пропали упоминания о России, стало известно из сведений на сайте предпринимателя.

«Аркадий Волож — родившийся в Казахстане израильский предприниматель в сфере технологий, ученый-компьютерщик, инвестор и филантроп. Он был пионером в разработке технологий поиска и навигации, а также интеллектуальных продуктов и услуг на основе машинного обучения», — говорится на сайте Воложа.

Россия упоминается в этом тексте только в связи с компанией CompTek, учредителем и генеральным директором которой он являлся с 1989 по 2000 год. Сообщается, что услуги по продаже сетевого и телекоммуникационного оборудования пользовались спросом в России и СНГ.

Кроме того, похожие исправления претерпела англоязычная страница в «Википедии», посвященная предпринимателю. В одной из версий раздела о Воложе его назвали «израильским технологическим предпринимателем, родившимся в Казахстане». Позднее пользователи исправили сведения, отметив, что он «провел большую часть своей жизни в России, и здесь же создан его основной бизнес».

В декабре 2022 года Волож сообщил об уходе из «Яндекса». Он заявил, что больше не управляет российским отделением компании. Ранее должность советника по корпоративному развитию занял экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он пообещал обеспечить «Яндексу» «долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные».

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    Мария Большакова
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