«Ведомости»: правительство одобрило продажу «Яндекса» за 457,3 миллиарда рублей

Правительство одобрило продажу «Яндекса» за 457,3 миллиарда рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

За такую сумму 96,3 процента акций «Яндекса» будет выкуплено у нидерландской компании Yandex N.V.

О том, что комиссия российского правительства по контролю за осуществлением иностранных инвестиций дала разрешение на внутреннюю реорганизацию бизнеса «Яндекса», стало известно в октябре прошлого года.