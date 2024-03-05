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03:41, 6 марта 2024Экономика

Правительство одобрило продажу «Яндекса»

«Ведомости»: правительство одобрило продажу «Яндекса» за 457,3 миллиарда рублей

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

Правительство одобрило продажу «Яндекса» за 457,3 миллиарда рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

За такую сумму 96,3 процента акций «Яндекса» будет выкуплено у нидерландской компании Yandex N.V.

О том, что комиссия российского правительства по контролю за осуществлением иностранных инвестиций дала разрешение на внутреннюю реорганизацию бизнеса «Яндекса», стало известно в октябре прошлого года.

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      Марина Совина
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