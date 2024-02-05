Российский «Яндекс» продали почти за полтриллиона рублей. Реорганизацию компании обсуждали с начала СВО

Yandex N.V. продала российский «Яндекс» за 475 миллиардов рублей

Нидерландская компания Yandex N.V. заключила договор о продаже российского «Яндекса» консорциуму частных инвесторов. Стоимость сделки составила почти полтриллиона рублей — 475 миллиардов. Реорганизацию компании обсуждали с начала специальной военной операции (СВО).

После продажи Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы, а к августу сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». Главой «Яндекса» останется Артем Савиновский, компания сохранит сервисы и активы за исключением зарубежных стартапов, таких как Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, и дата-центра в Финляндии. Согласовать сделку по продаже бизнеса «Яндекса» должны акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы.

475 миллиардов рублей сумма сделки

В новый консорциум вошли структуры «Лукойла»

Новой головной структурой станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс». Yandex N.V. будет владеть ограниченными правами на использование собственных технологий до конца 2024 года. Контроль над 99,999 процента ценных бумаг ООО «Яндекс», основного юридического лица компании в России, получила МКАО «Яндекс», зарегистрированная в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Основным владельцем «Яндекса» станет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами компании. Также в консорциум вошли структура предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital Александра Чачава, структура генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «Инфинитум» Павла Прасса, структура группы «Лукойл», структура предпринимателя Александра Рязанова.

Контролирующей доли нет ни у одного из пайщиков, при этом «Консорциум.Первый» имеет право номинировать шесть из десяти членов совета директоров МКАО «Яндекс». Новая структура должна сохранить процессы управления в компании. Для поддержания преемственности создан «Фонд менеджеров», у которого будут специальные права и право вето по решениям особых вопросов на совете директоров и общем собрании акционеров.

Зачем нужно было продавать «Яндекс»?

О намерении разделить российский и международный бизнес Yandex N.V. объявила в ноябре 2022 года. Вопрос реорганизации «Яндекса» обсуждался с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Совет директоров также вносил изменения в работе «в свете текущей геополитической обстановки».

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В конце 2022 года сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож объявил, что решил покинуть компанию. При этом он указал, что уже давно не является главой российского «Яндекса». Позже в биографии Воложа появилась информация, гласящая, что он «израильский предприниматель, родившийся в Казахстане». Из этого описания пропали упоминания о России. Бизнесмен выступает против проведения СВО, однако все равно находится под персональными санкциями Евросоюза.

В октябре 2023 года Frank Media и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщали, что власти решили усложнить уход Yandex N.V. из России. По их сведениям, правкомиссия резко ухудшила условия по отделению российских активов «Яндекса» от международного бизнеса после слов Воложа о боевых действиях на Украине. Изначально была одобрена сумма выплат по обязательствам «Яндекса» перед головной компанией в размере 250 миллионов долларов, однако на тот момент ее снизили до 70-80 миллионов долларов.