Российский «Яндекс» продали

Нидерландская Yandex N.V. продала российский «Яндекс» консорциуму частников

Компания Yandex N.V. (Нидерланды) заключила договор о продаже российского «Яндекса» консорциуму частных инвесторов. Стоимость сделки составила 475 миллиардов рублей, после нее Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы, а к августу сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». Об этом говорится в сообщении пресс-службы российской компании.

Новой головной структурой станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс». Главой «Яндекса» останется Артем Савиновский, компания сохранит сервисы и активы за исключением зарубежных стартапов, таких как Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, и дата-центра в Финляндии. Yandex N.V. будет владеть ограниченными правами на использование собственных технологий до конца 2024 года.

Основным владельцем «Яндекса» станет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами компании. Также в консорциум вошли структура предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital Александра Чачава, структура генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «Инфинитум» Павла Прасса, структура группы «Лукойл», структура предпринимателя Александра Рязанова.

Контролирующей доли нет ни у одного из пайщиков, при этом «Консорциум.Первый» имеет право номинировать шесть из десяти членов совета директоров МКАО «Яндекс».

Новая структура должна сохранить процессы управления в компании. Для поддержания преемственности создан «Фонд менеджеров», у которого будут специальные права и право вето по решениям особых вопросов на совете директоров и общем собрании акционеров.

В числе таких вопросов упоминаются возможная реорганизация группы, утверждение бюджета, одобрение крупных сделок и изменения в уставе. «Фонд менеджеров» получит право номинировать двух из десяти членов совета директоров МКАО «Яндекс».

Согласовать сделку по продаже бизнеса «Яндекса» должны акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы.

В конце января глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что контроль над 99,999 процента ценных бумаг ООО «Яндекс», основного юридического лица компании в России, получила МКАО «Яндекс», зарегистрированная в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.