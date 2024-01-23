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11:34, 23 января 2024Экономика

В России сменился владелец у основного юрлица «Яндекса»

Владельцем главного юрлица «Яндекса» в России стала калининградская МКАО

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

У основного юридического лица компании «Яндекс» сменился владелец. Об очередном этапе реструктуризации бизнеса сообщает РИА Новости.

По словам председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, вместо нидерландской Yandex N.V, контроль над 99,999 процента ценных бумаг ООО «Яндекс» получила международная компания в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.

«Этот шаг является частью реструктуризации, которую "Яндекс" готовит с прошлого года. Российская часть бизнеса должна перейти консорциуму инвесторов, каждый из которых получит по 7,28 процента. Окончание реструктуризации планируется в начале 2024 года. Принятые меры позволят поднять компании убыточные сегменты, которые связаны с электронной коммерцией, кроме поиска и транспорта, которые прибыльные», — пояснил депутат.

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Материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделить основную часть бизнеса в отдельную российскую группу компаний, выйти из числа ее акционеров и сменить название. Планируется, что новая структура России будет включать некоторые зарубежные направления и сохранит за собой бренд. В мае прошлого года стало известно, что совет директоров компании рассмотрел заявки инвесторов на покупку долей в бизнесе, теперь их должны одобрить акционеры. Новые инвесторы не будут иметь контроля над фирмой, который сохранит за собой менеджмент.

Ранее компания заверила, что бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу в России, а их международные части будут развиваться отдельно под управлением Yandex N.V. При этом фирма отвергла вероятность перехода контроля над компанией в руки новых инвесторов.

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      Вячеслав Агапов
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