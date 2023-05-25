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17:50, 25 мая 2023Экономика

«Яндекс» отверг переход контроля над компанией в руки новых инвесторов

«Яндекс» прояснил условия реструктуризации компании и состава новых инвесторов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Компания «Яндекс» прояснила условия планируемой реструктуризации, сделав соответствующее заявление на своем сайте после заседания Совета директоров.

«Яндекс» пояснил, что получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов экономической доли в компании, они рассмотрены и будут проверены на соответствие санкционным ограничениям.

При этом техногигант отверг вероятность перехода контроля над компанией в руки новых инвесторов. «Окончательное решение о потенциальном составе экономических инвесторов пока не принято», — пояснила компания, пообещав со временем раскрыть детали предполагаемой реструктуризации.

Также компания заверила, что бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу в России, а их международные части будут развиваться отдельно под управлением Yandex N.V.

В апреле «Яндекс» полностью выкупил долю Uber в группе компаний «Яндекс Такси» и теперь станет единственным ее владельцем.

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Антон Похиляк
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