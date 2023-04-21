«Яндекс» выкупил долю Uber в «Яндекс Такси» и стал единственным владельцем

«Яндекс» сообщил, что полностью выкупил долю Uber в «Яндекс Такси» за 702,5 млн долларов

«Яндекс» полностью выкупил долю Uber в группе компаний «Яндекс Такси» и теперь станет единственным ее владельцем. Об этом сообщается на сайте российского IT-гиганта.

В «Яндекс Такси» входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов, напомнили в пресс-службе. Сделка была одобрена регуляторами, а ее сумма составила 702,5 миллиона долларов. Компания подчеркивает, что изменения никак не скажутся на работе сервисов для пользователей и партнеров.

В 2021 году российская корпорация выкупила у Uber доли в «Яндекс Еде», «Лавке», «Доставке» и еще одном предприятии, специализирующемся на беспилотных автомобилях и роверах. Покупка обошлась «Яндексу» в один миллиард долларов. В феврале 2023-го стало известно, что «Яндекс» договорился о выкупе доли Uber в голландской компании MLU B.V. за 925 миллионов долларов.