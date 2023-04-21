Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:39, 21 апреля 2023Экономика

«Яндекс» выкупил долю Uber в «Яндекс Такси» и стал единственным владельцем

«Яндекс» сообщил, что полностью выкупил долю Uber в «Яндекс Такси» за 702,5 млн долларов

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

«Яндекс» полностью выкупил долю Uber в группе компаний «Яндекс Такси» и теперь станет единственным ее владельцем. Об этом сообщается на сайте российского IT-гиганта.

В «Яндекс Такси» входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов, напомнили в пресс-службе. Сделка была одобрена регуляторами, а ее сумма составила 702,5 миллиона долларов. Компания подчеркивает, что изменения никак не скажутся на работе сервисов для пользователей и партнеров.

В 2021 году российская корпорация выкупила у Uber доли в «Яндекс Еде», «Лавке», «Доставке» и еще одном предприятии, специализирующемся на беспилотных автомобилях и роверах. Покупка обошлась «Яндексу» в один миллиард долларов. В феврале 2023-го стало известно, что «Яндекс» договорился о выкупе доли Uber в голландской компании MLU B.V. за 925 миллионов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
В Турции предрекли пересмотр стратегии поддержки Украины США
48-летняя Алла Довлатова станцевала в откровенном боди
Убытки российских авиакомпаний превысили сто миллиардов рублей
Испания потеряла миллионы гектаров зерновых посевов
Пушилин пообещал «провести работу» с советниками из-за их слов об Артемовске
Канада объявила о новой военной помощи Украине
Алексей Чадов рассказал о смертельной опасности на съемках фильма Балабанова
Супруги из России поехали на пикник ради инсценировки пропажи убитого мальчика
В ФРГ украинские военные начали обучаться управлению танками Leopard
Россиянка месяцами спаивала 14-летнего сына в воспитательных целях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.