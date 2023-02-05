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05:29, 5 февраля 2023Экономика

«Яндекс» выкупит долю Uber в совместной компании

Forbes: «Яндекс» договорился о выкупе 29% в совместной с Uber компании MLU B.V.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Яндекс» договорился о выкупе 29 процентов в совместной с Uber голландской компании MLU B.V. Об этом сообщает Forbes.

По информации РБК, сумма выкупа составит примерно 925 миллионов долларов.

Отмечается, что при выкупе «Яндексом» в августе 2021 года у Uber доли в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и подразделении, специализирующемся на беспилотниках (сумма сделки — 1 миллиард долларов), сообщалось, что «Яндекс» также имеет право выкупить оставшиеся доли партнера за сумму в размере 1,8-2 миллиарда долларов до сентября 2023 года.

1 марта стало известно, что американский агрегатор такси Uber решил ускорить «развод» с российской IT-компанией «Яндекс» и выход из совместного с ней предприятия MLU B.V. В конце 2021 года эта доля оценивалась в 800 миллионов долларов.

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Юлия Мискевич
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