Uber решил ускорить «развод» с «Яндексом»

Американский агрегатор такси Uber решил ускорить «развод» с российской IT-компанией «Яндекс» и выход из совместного с ней предприятия MLU B.V., зарегистрированного в Нидерландах, пишет Bloomberg.

В настоящее время Uber принадлежат 29 процентов в совместном предприятии. В конце прошлого года эта доля оценивалась в 800 миллионов долларов. Точные сроки продажи пакета акций не называются, но компания утверждает, что постарается сделать это как можно скорее.

Кроме того, Uber отзовет трех членов совета директоров MLU B.V.: Кэмерона Поэцшера, Пьера-Димитрия Гор-Коти и Мишеля ДеБелла. Вместо них в руководящий орган будет делегирован один представитель компании, который проконтролирует ее выход из совместного бизнеса.

MLU B.V. была образована в 2018 году после того, как «Яндекс» и подразделение Uber в странах СНГ внесли в уставный капитал свои доли в собственных агрегаторах такси, а также денежные вклады и товарные знаки. 59,3 процента предприятия контролировал «Яндекс», 36,9 процента — Uber. Еще 3,8 процента были внесены в опционный фонд, который планируется распределять между сотрудниками через опционы.

При этом стороны сделки сохранили свои бренды и мобильные приложения в России. Также в периметр сделки вошли некоторые другие сервисы «Яндекса»: «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Доставка».