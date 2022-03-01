Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Uber решил ускорить «развод» с «Яндексом»

Uber ускорит выход из совместного предприятия с «Яндексом»

Фото: Shutterstock

Американский агрегатор такси Uber решил ускорить «развод» с российской IT-компанией «Яндекс» и выход из совместного с ней предприятия MLU B.V., зарегистрированного в Нидерландах, пишет Bloomberg.

В настоящее время Uber принадлежат 29 процентов в совместном предприятии. В конце прошлого года эта доля оценивалась в 800 миллионов долларов. Точные сроки продажи пакета акций не называются, но компания утверждает, что постарается сделать это как можно скорее.

Кроме того, Uber отзовет трех членов совета директоров MLU B.V.: Кэмерона Поэцшера, Пьера-Димитрия Гор-Коти и Мишеля ДеБелла. Вместо них в руководящий орган будет делегирован один представитель компании, который проконтролирует ее выход из совместного бизнеса.

MLU B.V. была образована в 2018 году после того, как «Яндекс» и подразделение Uber в странах СНГ внесли в уставный капитал свои доли в собственных агрегаторах такси, а также денежные вклады и товарные знаки. 59,3 процента предприятия контролировал «Яндекс», 36,9 процента — Uber. Еще 3,8 процента были внесены в опционный фонд, который планируется распределять между сотрудниками через опционы.

При этом стороны сделки сохранили свои бренды и мобильные приложения в России. Также в периметр сделки вошли некоторые другие сервисы «Яндекса»: «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Доставка».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны России предупредило об ударе по технологическим объектам СБУ
Стали известны подробности нападения хакеров на крупнейшие российские компании
Евросовет серьезно проанализирует заявку Украины на членство в ЕС
Вероятную дату второго раунда переговоров России и Украины подтвердили
Финляндия разорвала отношения с РЖД
«Роскосмос» выставит Европе счет за убытки из-за «Спектра-РГ»
Власти Дании выдали разрешение альтернативе «Северного потока-2»
Uber решил ускорить «развод» с «Яндексом»
Китай призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров
Минобороны России опубликовало кадры операции на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.