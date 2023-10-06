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12:36, 6 октября 2023Экономика

Владельцу «Яндекса» решили усложнить уход из России

«Ъ»: условия продажи активов «Яндекса» в РФ ухудшились из-за слов Воложа об СВО

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Власти России решили усложнить уход нидерландской Yandex N.V. из России — профильная правительственная комиссия резко ухудшила условия по отделению российских активов «Яндекса» от международного бизнеса после слов сооснователя компании Аркадия Воложа об СВО. Об этом пишут Frank Media и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Изначально правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сумму выплат по обязательствам «Яндекса» перед головной Yandex N.V. в размере 250 миллионов долларов, но теперь сумму снизили до 70-80 миллионов долларов.

В августе 2023-го Волож опубликовал заявление, в котором выступил против ввода войск России на Украину. В нем бизнесмен рассказал, что на Украине живут его друзья и родственники и что он «в ужасе» от начала военных действий. После этого отношение властей к процессу ухода Yandex N.V. из России изменилось, рассказали собеседники изданий, близкие к правкомиссии. «Компания фактически показала свое отношение к России, поэтому есть четкая позиция, что условия по продаже актива будут меняться в худшую сторону, в том числе с точки зрения стоимости», — сказал источник.

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Близкий к правительству источник заявил, что предварительные документы по сделке поступили еще весной, но потом «параметры пересмотрели». При этом собеседник «Ъ», близкий к Минцифры, возразил, что документов со схемой продажи Yandex N.V. российского бизнеса комиссия пока не получала.

Главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян считает, что, если благодаря своей позиции Воложу удастся добиться снятия с себя санкций, он «может пренебречь» возросшими издержками. По ее мнению, выход из-под санкций может принести бизнесмену прибыль минимум в 500 миллионов долларов «против бухгалтерского убытка в около 150 миллионов». Прибылью, пояснила она, будет оценочный прирост капитала в результате разморозки части активов и созданию высокотехнологичного бизнеса за рубежом.

О намерении разделить российский и международный бизнес Yandex N.V. объявила в ноябре 2022 года. Холдинг собирается самостоятельно развивать международные части четырех направлений бизнеса «Яндекса»: облачных сервисов, автономного транспорта, разметки данных и образования. Как писало РБК в июне, доли в российском бизнесе «Яндекса» хотят приобрести основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, владелец Kismet Capital Group Иван Таврин и структура, связанная с лидером фракции «Новых людей» в Госдуме Алексеем Нечаевым.

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