Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
20:21, 22 февраля 2024Экономика

Евросоюз снимет санкции еще с одного российского бизнесмена

Reuters: Евросоюз снимет санкции с Воложа, Мндоянца и Гамбалека
Аркадий Волож

Аркадий Волож . Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Евросоюз снимет санкции еще с одного российского бизнесмена — вице-президента по связям с государственными органами российской инвестиционной компании АФК «Система» Сергея Мндоянца. Об этом со ссылкой на источники в альянсе сообщает Reuters.

Кроме него, ограничения снимут с основателя и экс-генерального директора «Яндекса» Аркадия Воложа, а также с гражданина Словакии, бизнесмена и главы отделения мотоклуба «Ночные волки» в Европе Йозефа Гамбалека. Решение вступит в силу с 15 марта — в этот день истекает действие санкций против этих лиц, и они не будут продлены.

Материалы по теме:
Санкции, кризис и нестабильность. Миллионы граждан Ирана за 10 лет превратились в нищих. Кто в этом виноват?
Санкции, кризис и нестабильность.Миллионы граждан Ирана за 10 лет превратились в нищих. Кто в этом виноват?
19 декабря 2023
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024

По словам дипломатических источников, включение в санкционный список упомянутых выше граждан было «неоправданным с юридической точки зрения». В случае Воложа на решение ЕС также повлияло «изменение его поведения».

О том, что Аркадия Воложа могут вывести из-под действия санкций Евросоюза, ранее сообщили источники финского информационного агентства STT. Сооснователь российской IT-компании живет в Израиле с 2014 года. В 2023 году стало известно, что Волож удалил всю информацию о связях с Россией на своем сайте — в биографии он описан как «родившийся в Казахстане израильский технологический предприниматель».

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      «Судя по тому, что он сказал, я абсолютно прав». Путин ответил на оскорбления Байдена

      ВСУ получили десятки эвакуационных бронемашин М113 и ждут еще сотни

      Microsoft принудительно обновит ПК пользователей

      Иностранец познакомился с россиянкой на сайте знакомств и изнасиловал ее

      Эмили Ратаковски примерила платье с глубоким декольте без бюстгальтера

      Пациент больницы угнал машину скорой помощи и пропал

      Путин после Казани прибыл в Чувашию

      МВФ признал зависимость Украины от международной помощи

      Россиянин получил срок за жестоко избитую сожительницу и ее знакомого

      Российский посол рассказал о срыве Британией переговоров России и Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше