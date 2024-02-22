Евросоюз снимет санкции еще с одного российского бизнесмена

Reuters: Евросоюз снимет санкции с Воложа, Мндоянца и Гамбалека

Евросоюз снимет санкции еще с одного российского бизнесмена — вице-президента по связям с государственными органами российской инвестиционной компании АФК «Система» Сергея Мндоянца. Об этом со ссылкой на источники в альянсе сообщает Reuters.

Кроме него, ограничения снимут с основателя и экс-генерального директора «Яндекса» Аркадия Воложа, а также с гражданина Словакии, бизнесмена и главы отделения мотоклуба «Ночные волки» в Европе Йозефа Гамбалека. Решение вступит в силу с 15 марта — в этот день истекает действие санкций против этих лиц, и они не будут продлены.

По словам дипломатических источников, включение в санкционный список упомянутых выше граждан было «неоправданным с юридической точки зрения». В случае Воложа на решение ЕС также повлияло «изменение его поведения».

О том, что Аркадия Воложа могут вывести из-под действия санкций Евросоюза, ранее сообщили источники финского информационного агентства STT. Сооснователь российской IT-компании живет в Израиле с 2014 года. В 2023 году стало известно, что Волож удалил всю информацию о связях с Россией на своем сайте — в биографии он описан как «родившийся в Казахстане израильский технологический предприниматель».