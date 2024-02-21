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19:00, 21 февраля 2024Экономика

Стало известно о возможном снятии санкций с основателя «Яндекса»

STT: основателя «Яндекса» Аркадия Воложа могут вывести из-под санкций

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Основателя и экс-генерального директора «Яндекса» Аркадия Воложа могут вывести из-под действия санкций Евросоюза. О возможном снятии ограничений с российского бизнесмена со ссылкой на источники финского информационного агентства STT сообщает ТАСС.

Сооснователь российской IT-компании живет в Израиле с 2014 года. В 2023 году стало известно, что Волож удалил всю информацию о своих связях с Россией на своем сайте — в биографии он описан как «родившийся в Казахстане израильский технологический предприниматель».

О том, что Волож пытается добиться снятия санкций через суд, сообщили его адвокаты в декабре 2023 года. Его защитники заявили, что бизнесмен больше не является крупным акционером «Яндекса», не имеет права собственности и какого-либо контроля над компанией, а также ранее передал свою долю в размере 8,6 процента независимому доверительному управляющему.

В сентябре 2023 года Евросоюз решил снять санкции с трех российских бизнесменов — бывшего главы Ozon Александра Шульгина, совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова и главы группы ЕСН Григория Березкина. Имена россиян опубликованы в Официальном журнале ЕС.

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