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09:11, 14 сентября 2023Экономика

Раскрыты имена выведенных из-под европейских санкций россиян

ЕС снял санкции с российских бизнесменов Шульгина, Ахмедова и Березкина
Александр Шульгин

Александр Шульгин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Евросоюз не стал продлевать санкции против трех российских бизнесменов — бывшего главы Ozon Александра Шульгина, совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова и главы группы ЕСН Григория Березкина. Имена выведенных из-под санкций россиян опубликованы в Официальном журнале ЕС.

В публикации также указано, что блок снял санкции с полковника Вооруженных сил России Георгия Шуваева. Он участвовал в военном конфликте на Украине и ушел из жизни осенью прошлого года.

Накануне, 13 сентября Совет Евросоюза сообщил об исключении из санкционного списка четырех россиян, внесенных туда за «угрозу подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», однако их имена раскрывать не стал.

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О том, что в ЕС собираются вывести из-под санкций экс-главу Ozon Александра Шульгина, стало известно еще в начале сентября. Такое решение принял Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Попав под ограничения в апреле 2022 года: Шульгин ушел со своего поста в Ozon и вышел из состава совета директоров. Эксперты считают, что это стало определающий фактором при вынесении решения европейским судом.

Ахмедов и Березкин также подавали иски в Европейский суд, чтобы оспорить санкции ЕС. Forbes оценивал состояние Ахмедова в 2023 году в 1,1 миллиарда долларов. Березкин давно выбыл из рейтинга — в 2021 году оценка его капитала составляла 750 миллионов долларов. Оба бизнесмена оказались в санкционном списке ЕС в апреле 2022 года.

В сентябре также стало известно, что суд отклонил иски российских миллиардеров Дмитрия Пумпянского, Геннадия Тимченко, Михаила Гуцериева и Тиграна Худавердяна, пытавшихся оспорить санкции.

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    Софья Ермакова
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