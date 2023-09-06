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16:04, 6 сентября 2023Экономика

ЕС впервые снял санкции с российского бизнесмена

Суд ЕС впервые решил снять санкции с российского бизнесмена Шульгина

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге постановил снять санкции с бывшего главы интернет-ретейлера Ozon Александра Шульгина, введенные в апреле 2022 года, следует из текста решения, опубликованного на сайте трибунала.

Это первое решение суда о снятии санкций с российского предпринимателя, пояснил РБК партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов. Раньше ограничения отменяли лишь в отношении родственников бизнесменов — матери Евгения Пригожина Виолетты и сына Дмитрия Мазепина Никиты.

Санкции против Шульгина будут официально отменены по истечении срока на апелляцию со стороны Совета ЕС. Вводя ограничения, Совет ЕС обосновал их тем, что Шульгин является «ведущим (влиятельным) бизнесменом» и генеральным директором Ozon. Кроме того, высший политический орган ЕС указал, что бизнесмен присутствовал на встрече предпринимателей с президентом Владимиром Путиным в день начала специальной военной операции на Украине.

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Попав под санкции в апреле 2022 года Шульгин ушел со своего поста в Ozon и вышел из состава совета директоров. Затем бизнесмен оспорил заявление ЕС, согласно которому его можно считать «ведущим бизнесменом». Суд аргументировал, что даже после его ухода с поста главы такой крупной интернет-группы, как Ozon, Шульгин может по-прежнему являться влиятельным предпринимателем, однако не предоставил никаких доказательств. «Основным вопросом для суда была именно его управленческая роль в качестве гендиректора Ozon, и тот факт, что он ее покинул, очевидно, стало определяющим фактором», — пояснил эксперт Шумилов.

6 сентября также стало известно, что Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил иски российских миллиардеров Дмитрия Пумпянского, Геннадия Тимченко, Михаила Гуцериева и Тиграна Худавердяна, пытавшихся оспорить санкции.

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    Софья Ермакова
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