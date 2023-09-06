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15:09, 6 сентября 2023Экономика

ЕС отказался снимать санкции с российских миллиардеров

Суд ЕС отклонил иски Пумпянского, Тимченко и Худавердяна об отмене санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иски российских миллиардеров Дмитрия Пумпянского, Геннадия Тимченко, Михаила Гуцериева и Тиграна Худавердяна, пытавшихся оспорить санкции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Да, суд отклонил сегодня все иски от российских бизнесменов», — заявили представители Европейского суда юстиции. Как уточняет Bloomberg, решения могут быть обжалованы.

Пумпянский является бывшим владельцем Трубной металлургической компании (после попадания в санкционный список передал свою долю менеджменту), Тимченко — совладелец «Новатэка» и «Сибура», Худавердян — бывший управляющий директор «Яндекса» (после введения ограничений покинул пост и вышел из совета директоров компании), Гуцериев — владелец финансовой группы «Сафмар» и бывший акционер нефтяной компании «Русснефть» (передал долю в ней брату).

Как уточняет ТАСС со ссылкой размещенное на сайте суда решение по иску Пумпянского, санкции против бизнесмена, его жены и сына не могут быть отменены, так как миллиардер «участвует в секторах экономики, которые представляют собой существенный источник дохода для правительства» России, хотя и «не играл прямой роли в военном наступлении на Украине».

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Как напоминает Bloomberg, адвокаты Тимченко и его жены не согласились с решением ЕС о признании бизнесмена «доверенным лицом Путина» — по мнению юристов, оно не имеет никаких оснований. Пумпянский в апреле заявлял, что санкции против него и его семьи являются «побочным ущербом» в попытках ЕС оказать давление на российских властей.

Худавердян в прошлом августе также назвал введение санкций против него необоснованным решением. Он подчеркнул, что не поддерживает действия властей России на Украине, а также опроверг, что «Яндекс» является «существенным источником дохода для правительства России» и «ключевым элементом» в сокрытии информации о военной операции на Украине от россиян.

В 2022 году более 60 бизнесменов и фирм из России и Белоруссии подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге, чтобы оспорить включение в санкционный список. С момента вхождения Крыма в состав России в 2014 году ЕС ввел санкции в отношении около 1,8 тысячи человек и организаций.

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    Софья Ермакова
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