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16:08, 13 сентября 2023Мир

ЕС снял санкции с четверых граждан России

ТАСС: Совет Евросоюза не продлил санкции против четырех россиян
СюжетСанкции против России:

Фото: Pxhere

Европейский союз (ЕС) снял санкции с четверых граждан России, внесенных в списки за «угрозу подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Об этом сообщает ТАСС.

Совет Евросоюза не уточнил, кого именно исключили из листа ограничений. Информация об этом будет опубликована в ближайшее время в Официальном журнале ЕС.

Ранее ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России. В Совете ЕС также отметили, что Брюссель продолжит оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине.

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    Виктория Кондратьева
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