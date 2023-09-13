ТАСС: Совет Евросоюза не продлил санкции против четырех россиян

Европейский союз (ЕС) снял санкции с четверых граждан России, внесенных в списки за «угрозу подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Об этом сообщает ТАСС.

Совет Евросоюза не уточнил, кого именно исключили из листа ограничений. Информация об этом будет опубликована в ближайшее время в Официальном журнале ЕС.

Ранее ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России. В Совете ЕС также отметили, что Брюссель продолжит оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине.