Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

«Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2024 года», — сообщается в документе.

В Совете ЕС также отметили, что Брюссель продолжит оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине.