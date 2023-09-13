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15:28, 13 сентября 2023Мир

Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

Фото: Unsplash

Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

«Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2024 года», — сообщается в документе.

В Совете ЕС также отметили, что Брюссель продолжит оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине.

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    Семен Александров
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