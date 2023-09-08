Российский дипломат назвал цель западных санкций

Логвинов: санкции Запада направлены на закрепление монополии в мировых процессах

Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе (ЕС) Кирилл Логвинов считает, что односторонние санкции и выбор Запада в пользу конфронтации с Россией направлены на закрепление «монополии в мировых процессах». Слова Логвинова приводит РИА Новости.

«Беспрецедентные односторонние рестрикции против России и выбор в пользу конфронтации с нашей страной идут в том же русле стремления Запада любой ценой "зацепиться" за монополию в мировых процессах», — отметил дипломат.

По его словам, этим же объясняется и ставка ЕС на так называемую формулу мира Владимира Зеленского и отрицание любых других предложений, выдвигаемых другими международными игроками. Однако, как указал Логвинов, данный украинский план не направлен на поиск дипломатического решения кризиса, а представляет собой «бессмысленный ультиматум России, на основе которого мирное урегулирование невозможно».

Ранее Госдепартамент США пригрозил принять меры в отношении тех, кто поддержит выборы в Запорожской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой народных республиках и Крыму. В американском ведомстве уточнили, что санкции коснутся и международных наблюдателей, в том числе могут быть введены визовые ограничения.