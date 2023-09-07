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23:36, 7 сентября 2023Мир

США предупредили о последствиях поддержки выборов в России

США пригрозили санкциями за поддержку выборов в новых регионах России и Крыму
СюжетЕдиный день голосования

Фото: Larry Downing / Reuters

Госдепартамент США пригрозил принять меры в отношении тех, кто поддержит выборы в Запорожской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой народных республиках и Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

В американском ведомстве уточнили, что санкции коснутся и международных наблюдателей, в том числе могут быть введены визовые ограничения. «США никогда не признают претензий Российской Федерации на какую-либо часть суверенной территории Украины», — подчеркнули в Госдепе.

Единый день голосования в России состоится 10 сентября. При этом многие регионы в этом году решили провести голосование в многодневном формате — с 8 по 10 сентября.

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    Марина Совина
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