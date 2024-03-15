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17:56, 15 марта 2024Экономика

Евросоюз решил усилить борьбу с обходом антироссийских санкций

Евросоюз начал работу над 14-м пакетом антироссийских санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Руководство Евросоюза начало подготовку 14-го пакета санкций против России. Одной из его целей станет усиление борьбы с обходом ранее введенных ограничений. Об этом решении со ссылкой на высокопоставленный источник в Брюсселе сообщает РИА Новости.

Других подробностей готовящихся мер не приводится. Такими планами собеседник агентства поделился в преддверии встречи глав МИД Евросоюза, которая состоится 18 марта.

Предыдущий, 13-й по счету пакет санкций был утвержден 23 февраля, на вторую годовщину начала боевых действий на Украине. В него вошли санкции против 106 физических и 88 юридических лиц. Также был расширен список товаров, поставки которых попадают под ограничения, и наложены экспортные ограничения на 27 организаций.

Ранее на этой неделе Евросоюз снял персональные санкции с трех человек, в том числе основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Причиной такого решения в отношении бизнесмена, который больше не считает себя российским, названо изменение поведения.

Борьбу с контролем за ранее введенными ограничениями усиливает и США. На этом фоне российские компании начали испытывать сложности с расчетами через турецкие банки, а Индия второй месяц не закупает премиальную российскую нефть сорта ESPO, поскольку он обходится дороже потолка, установленного на уровне 60 долларов за баррель.

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      Платон Щукин
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