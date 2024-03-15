Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
08:30, 15 марта 2024Экономика

Индия прекратила покупать российскую премиальную нефть

«Ъ»: Индия два месяца не покупает нефть российского премиального сорта ВСТО

Фото: Stoyan Vassev / Press service of Gazprom / Neft Reuters

Индия, являющаяся крупнейшим импортером морских партий российской нефти, уже два месяца не приобретает сырье премиального сорта ВСТО, который отгружается из порта Козьмино. О прекращении покупки сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков Kpler.

ВСТО представляет собой сорт нефти с низким содержанием серы (менее 0,6 процента), поставляемый на восток с месторождений Восточной Сибири. По итогам 2023 года Индия стала одним из крупнейших закупщиков этой марки российского сырья. Среднесуточные поставки в прошлом году составляли около 95 тысяч баррелей, хотя во второй половине 2022-го находились на уровне в 60 тысяч баррелей.

До этого импортеры из азиатской страны резко снизили закупки другого премиального сорта нефти из РФ — Sokol. Подобная динамика была во многом связана с разногласиями в расчетах за нефть. Кроме того, индийские покупатели также опасались попасть под вторичные санкции западных стран после ужесточения контроля за соблюдением механизма потолка цен на российскую нефть.

Однако после двухмесячного перерыва в закупках в середине февраля ситуация изменилась. Тогда агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что индийские покупатели нашли способ расплатиться за премиальное российское сырье и стали использовать в двусторонних расчетах дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший союзник Гитлера захотел вернуть «фантомные долги». В России объяснили желание Румынии получить золотой запас

      Миру спрогнозировали резкий рост спроса на сжиженный газ

      Макрон повторил свои слова об отправке войск на Украину

      Электронное голосование на выборах президента началось в Москве

      Россияне отвернулись от дешевых новостроек

      Трое детей погибли при обстреле Донецка

      Минобороны заявило о перехвате над Белгородской областью снарядов РСЗО Vampire

      Мужчина в составе ОПГ вывез из России в Китай лес более чем на миллиард рублей

      Назван оптимальный возраст для вступления в брак с наименьшим риском развода

      В Британии рассказали о перспективах передачи Киеву боевого лазера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше