Индия прекратила покупать российскую премиальную нефть

«Ъ»: Индия два месяца не покупает нефть российского премиального сорта ВСТО

Индия, являющаяся крупнейшим импортером морских партий российской нефти, уже два месяца не приобретает сырье премиального сорта ВСТО, который отгружается из порта Козьмино. О прекращении покупки сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков Kpler.

ВСТО представляет собой сорт нефти с низким содержанием серы (менее 0,6 процента), поставляемый на восток с месторождений Восточной Сибири. По итогам 2023 года Индия стала одним из крупнейших закупщиков этой марки российского сырья. Среднесуточные поставки в прошлом году составляли около 95 тысяч баррелей, хотя во второй половине 2022-го находились на уровне в 60 тысяч баррелей.

До этого импортеры из азиатской страны резко снизили закупки другого премиального сорта нефти из РФ — Sokol. Подобная динамика была во многом связана с разногласиями в расчетах за нефть. Кроме того, индийские покупатели также опасались попасть под вторичные санкции западных стран после ужесточения контроля за соблюдением механизма потолка цен на российскую нефть.

Однако после двухмесячного перерыва в закупках в середине февраля ситуация изменилась. Тогда агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что индийские покупатели нашли способ расплатиться за премиальное российское сырье и стали использовать в двусторонних расчетах дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).