Индия отказалась покупать российскую премиальную нефть

Reuters: Индия отказалась закупать дорогую российскую нефть Sokol из-за санкций

Российские поставщики при попытках заключить контракты на продажу премиального сорта нефти Sokol сталкиваются с отказом индийской нефтеперерабатывающей компанией Bharat Petroleum Corp (BPCL). Об этом со ссылкой на источник в компании сообщает Reuters.

По его словам, причиной такого поведения остаются западные санкции. Эта марка нефти торгуется заметно выше потолка цен, установленного на уровне 60 долларов за баррель, что не устраивает покупателей, предпочитающих менее дорогой сорт Urals. Проблемы начали возникать после такого, как США усилили контроль за соблюдением ограничительных мер.

Глава BPCL Санджай Кхан до этого указывал, что компания не намерена прекращать закупки сырья в России, но вопрос цены остается ключевым. При этом он подчеркивал, что поставки Urals (этот сорт отгружается из портов Черного и Балтийского морей) стабильны, активность хуситов в Красном море пока не влияет на объемы перевозок.

В конце января агентство сообщало, что 19 танкеров с партиями нефти Sokol, поставки которой ведутся с Дальнего Востока, застыли на одном месте по пути в Азию и не двигаются. В общей сложности речь шла десяти миллионах баррелей, для которых не могли найти покупателя.

Позднее «Коммерсантъ» узнал, что как минимум пара танкеров начала движение к берегам Индии. При этом издание утверждает, что уговорить Indian Oil Corporation, которая должна была купить нефть, не удалось, партнером выступят другие заводы и на других условиях.

Ранее сообщалось, что в январе нефтегазовые доходы России второй месяц подряд оказались ниже базового уровня. Минфин объясняет ситуацию снижением физических объемов поставок.