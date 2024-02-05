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13:02, 5 февраля 2024Экономика

Доходы России от продажи нефти и газа упали ниже базового уровня

Минфин: нефтегазовые доходы упали ниже базового уровня на 37,5 миллиарда рублей
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ

По итогам января доходы федерального бюджета от продажи нефти и газа составили 675,2 миллиарда рублей, что на 37,5 миллиарда меньше базового уровня. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Отклонение от ожидаемого уровня доходов в январе составило минус 122,2 миллиарда рублей. В ведомстве указали, что такая величина связана с уменьшением физических объемов экспорта.

В феврале Минфин рассчитывает получить 195,4 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов. В связи с этим ведомство в рамках бюджетного правила направит на покупку иностранной валюты и золота в период с 7 февраля по 6 марта 73,2 миллиарда рублей, что соответствует приобретениям на 3,7 миллиарда рублей в день.

В декабре отклонение фактически полученных в декабре нефтегазовых доходов от ожидавшегося их объема составило минус 199,9 миллиарда рублей. Таким образом, второй месяц подряд экспорт нефти и газа не позволяет получить базовый уровень дохода. Вернуться к закупкам валюты позволил хороший прогноз на февраль.

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9 января 2024

С января 2024 года ценовое агентство Argus отказалось рассчитывать среднюю стоимость основного экспортного сорта российской нефти Urals. На этом фоне Минфин не публикует собственную оценку стоимости экспорта, поэтому судить о динамике можно только на основании сторонних источников. В декабре средняя цена Urals составляла 64,23 доллара за баррель, что почти на 20 долларов меньше, чем наблюдалось на осенних максимумах, а в 2023 году в среднем — 62,99 доллара.

Увеличение дисконта к Brent совпало с ужесточением контроля за исполнением ценового потолка со стороны США, что привело к санкциям в отношении судов и операторов и сложностям с поставками.

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      Платон Щукин
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