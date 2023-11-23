Бизнесмен Дерипаска сравнил ситуацию с бюджетом России с «ударом попы об лед»

Предприниматель Олег Дерипаска обеспокоился снижением доходов бюджета России, оценив возможное падение в 10-12 триллионов рублей. Это может случиться при значительном снижении цен на все основные российские экспортные товары, считает миллиардер.

Причиной, по которой бюджет может недосчитаться таких сумм, он назвал задавленный экономический рост и «самодурство госкапитализма, повышающего цены на все свои продукты и услуги, тянущего из бюджета дотации и субсидии».

В общем, капкан, выход из которого — только серьезные экономические изменения, на которые, по-видимому, нет пока воли… Олег Дерипаска предприниматель

Ситуацию с доходами бюджета Дерипаска сравнил с «ударом попы об лед»

Комментируя материал агентства Bloomberg о снижении мировых цен на базовые металлы, бизнесмен отметил, что «продолжается то, что в мире называется "мягкая посадка" (soft landing)». «А у нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 триллионов рублей уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть как удар попы об лед», — посчитал Дерипаска.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Оценку в 46 триллионов рублей общих поступлений в бюджетную систему РФ высказывал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Рост по сравнению с предыдущим годом составит девять процентов.

Ранее Дерипаска критиковал российский госкапитализм и говорил об ошибочном выборе

Миллиардер не впервые аккуратно критикует российскую экономику. К примеру, в июле он писал, что печальные последствия 15-летнего эксперимента по созданию госкапитализма видны невооруженным глазом, в связи с чем призывал сменить вектор и начать «новую нормальную жизнь в государстве, которое будет жить по закону, а не по понятиям, с действующими институтами и свободной рыночной экономикой».

На это же он намекал и в словах об ошибочном выборе в 2008 году в пользу модели расширения доли государства в экономике. Сейчас все, что содержит в себе приставку «гос», не может производить конкурентный товар или услугу и в конечном итоге Россия будет вынуждена пойти обратным путем, заявлял Дерипаска.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

При этом он рассуждал, что Россия за пять-семь лет сможет отстроить новую экономику за счет того, что США «на какое-то время забудут о ней из-за своих проблем». «У русичей опять будет шанс заняться обустройством Руси (...). Тогда будет возможность привлечь иностранных инвесторов, которых достаточно в дружественных странах», — высказывался миллиардер.

Проект бюджета РФ на три года приняли с дефицитом в 0,9 процента ВВП

22 ноября Совет Федерации единогласно одобрил законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Его доходы в 2024 году ожидаются на уровне 35,065 триллиона рублей, расходы — 36,66 триллиона. Прогнозируемый дефицит составляет 0,9 процента ВВП. В течение двух следующих лет дефицит должен сократиться.

Теперь проект бюджета поступит на подпись главе государства. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проект бюджета получился сбалансированным.