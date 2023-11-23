Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:46, 23 ноября 2023Экономика

Дерипаска рассказал об экономическом капкане для России

Дерипаска оценил возможное снижение доходов бюджета России в 10-12 трлн рублей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Олег Дерипаска оценил в 10-12 триллионов рублей возможное уменьшение доходов российского бюджета в случае значительного снижения цен на основные экспортные товары страны. Как предположил миллиардер в своем Telegram-канале, при рекордном сборе налогов в этом году в 46 триллионов рублей уже в 2024-м ситуация с доходами будет выглядеть не столь радостно. Тем временем в Минфине ожидают рост на 14 процентов поступлений налогов в бюджет России в 2024 году.

В комментарии к материалу Bloomberg, в котором сообщается о снижении мировых цен на базовые металлы, бизнесмен отметил, что «продолжается то, что в мире называется "мягкая посадка"» (soft landing)». Ранее Дерипаска писал, что на Западе, вероятно, сумели аккуратно войти в управляемую «мягкую» рецессию, в связи с чем «будет наблюдаться падение мировых цен на сырьевые товары и отсутствие хорошего спроса в дружественных странах», а «русскому бизнесу придется ой как несладко».

С учетом таких перспектив, в России, считает он, речь идет о капкане, связанном с «задавленным экономическим ростом и самодурством госкапитализма». Выход из него миллиардер видит в серьезных экономических изменениях.

Ранее Дерипаска раскритиковал «эксперимент по созданию госкапитализма», идущий, по его словам, в России уже 15 лет, и начавшийся под предлогом преодоления проблем, которые возникли из-за мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Умер раненный в Запорожье военкор «России 24». Он попал под удар беспилотника ВСУ

      Полковник высказался о шансах на новогоднее перемирие между Россией и Украиной

      Зои Кравиц заметили с помолвочным кольцом за 44 миллиона рублей

      ЦАХАЛ задержал главу госпиталя «Аш-Шифа» в Газе

      Тело пристегнутой к батарее пенсионерки нашли в подмосковной квартире

      На Украине заявили о повреждении заводов в Херсоне

      Россия запретила вывоз за рубеж твердой пшеницы

      Названы возможные новые поставщики оружия Украине

      Российская учительница пойдет под суд за избиение школьников

      Друг-слесарь помог жениху избежать выкупа невесты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости